Онкологи Сургута провели 50-летней пациентке органосохраняющую операцию

В марте 2024 года, врачи Сургутской окружной клинической больницы установили 50-летней югорчанке диагноз — рак молочной железы первой стадии. Злокачественное образование, до одного сантиметра в диаметре, обнаружили при маммографии на диспансеризации. После обследования пациента, онкологи приняли решение выполнить органосохраняющую операцию, сообщили в СОКБ.

«Манипуляцию проводят под наркозом. Для того, чтобы понять, где находится сторожевой узел, врач использует специальный прибор – гамма-детектор. За несколько часов до операции, рядом с опухолью пациентке вводят безопасный радиопрепарат. Он проникает в лимфатические сосуды и сторожевой узел. На операции хирург при помощи прибора определяет узел, где больше всего скопилось контрастирующего препарата. Все обнаруженные сторожевые лимфоузлы удаляются и отправляются в патанатомию. По результатам исследования врач уже может понять нужно ли удалять все подмышечные лимфоузлы, или можно ограничиться только удалением опухоли», — говорится в сообщении.

Операция длилась не более получаса. Сургутянке удалили только сторожевые узлы и саму опухоль. Через неделю ее выпишут домой.