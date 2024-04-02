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В Сургуте опаздывающий на рейс мужчина выбежал на взлетную полосу

В Сургуте выбежавший на взлетную полосу мужчина попал в спецприемник вместо самолета

В Сургуте опаздывающий на рейс мужчина выбежал на взлетную полосу
Фото: аэропорт Сургута / vk.com

В аэропорту Сургута полиция задержала пассажира, который выбежал на взлетно-посадочную полосу. Мужчина объяснил это тем, что боялся опоздать на рейс, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Инцидент произошел в конце марта. 40-летний житель Иркутской области собирался лететь в Москву. Он прошел предполетный осмотр и по пути к стойке регистрации отошел к месту для курения. Там он услышал объявление о начале посадки на свой рейс.

«Боясь опоздать, иркутянин не придумал ничего лучше, чем перелезть через забор, ограждающий взлетное поле, и напрямую направиться к трапу самолета», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчину задержали транспортные полицейские и доставили в спецприемник. Суд назначил ему сутки административного ареста.


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Сегодня в 16:12, просмотров: 77, комментариев: 0
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