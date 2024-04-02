В Сургуте выбежавший на взлетную полосу мужчина попал в спецприемник вместо самолета

В аэропорту Сургута полиция задержала пассажира, который выбежал на взлетно-посадочную полосу. Мужчина объяснил это тем, что боялся опоздать на рейс, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Инцидент произошел в конце марта. 40-летний житель Иркутской области собирался лететь в Москву. Он прошел предполетный осмотр и по пути к стойке регистрации отошел к месту для курения. Там он услышал объявление о начале посадки на свой рейс.

«Боясь опоздать, иркутянин не придумал ничего лучше, чем перелезть через забор, ограждающий взлетное поле, и напрямую направиться к трапу самолета», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчину задержали транспортные полицейские и доставили в спецприемник. Суд назначил ему сутки административного ареста.