Плановое отключение горячей воды в Сургуте начнется 4 июня

В Сургуте начнут отключать горячую воду с 4 июня. Профилактические работы с периодичностью отключения водоснабжения сроком на две недели продлятся до 18 августа включительно, сообщили СГМП «Городские тепловые сети».

«Отключение горячей воды является необходимым для подготовки системы тепловодоснабжения города к отопительному сезону. Летом проводится весь необходимый комплекс работ для обеспечения комфорта сургутян зимой. В этот период проводятся техническое освидетельствование и испытания сетей на прочность, диагностика, ремонт, перекладка сетей тепловодоснабжения, ведется замена и реконструкция оборудования котельных, центральных тепловых пунктов на современное, более надежное и экономичное оборудование», − говорится в сообщении.

График можно посмотреть здесь.