16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  92,2914   EUR  99,5661  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Сургуте с начала года родились 1 829 детей

1 829 детей родились в Сургуте за три месяца 2024 года

​В Сургуте с начала года родились 1 829 детей
Фото: ru.freepik.com

В Сургуте за три месяца 2024 года родились 1 829 детей. Цифры озвучила президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.

«С начала года в Центре охраны материнства и детства родилось 1829 малышей: 953 мальчика и 876 девочек, врачи приняли 22 двойни и одну тройню. Отмечу, что мы наблюдаем небольшой рост рождаемости. В прошлом году за первые три месяца появились на свет 1773 ребенка», - написала Лариса Белоцерковцева в своем телеграм-канале.

В марте родились 318 мальчиков и 263 девочки, что также, по словам медика, превышает показатели аналогичного месяца 2023 года. 206 детей появились на свет с помощью операции кесарева сечения.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:18, просмотров: 46, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#360 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1710743258"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1712516389"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=WN2Q7dxOv/c440ut8LHJa7VM0Ouzw/Ep2pvgFxLVpA6rtIAN6rqcliejx+2c0WFWV1F0a+uWbGDeXcHC7OxnY0Fq4Ht6G8S16M7faWejq2OLCgS9plOa128n+8woUIxnPuPYpcoQTqVI9E0OjIxlCg=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=WN2Q7dxOv/c440ut8LHJa7VM0Ouzw/Ep2pvgFxLVpA6rtIAN6rqcliejx+2c0WFWV1F0a+uWbGDeXcHC7OxnY0Fq4Ht6G8S16M7faWejq2OLCgS9plOa128n+8woUIxnPuPYpcoQTqVI9E0OjIxlCg=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "124"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "47"
      ["name"]=>
      string(47) "Навигатор Поступления (С1)"
      ["link"]=>
      string(42) "https://propostuplenie.ru/navigator/surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "0e0bb3c3aeadf899fca345706017d104.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(14) "erid:Kra23eJau"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(57) "АНО ДО «ОДиН» ИНН 8602999313 erid:Kra23eJau"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-03-18 11:27:38"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-07 23:59:49"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "124"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#356 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#357 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#355 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#357 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#354 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#357 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#357 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#360 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1710743258"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1712516389"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=WN2Q7dxOv/c440ut8LHJa7VM0Ouzw/Ep2pvgFxLVpA6rtIAN6rqcliejx+2c0WFWV1F0a+uWbGDeXcHC7OxnY0Fq4Ht6G8S16M7faWejq2OLCgS9plOa128n+8woUIxnPuPYpcoQTqVI9E0OjIxlCg=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=WN2Q7dxOv/c440ut8LHJa7VM0Ouzw/Ep2pvgFxLVpA6rtIAN6rqcliejx+2c0WFWV1F0a+uWbGDeXcHC7OxnY0Fq4Ht6G8S16M7faWejq2OLCgS9plOa128n+8woUIxnPuPYpcoQTqVI9E0OjIxlCg=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "124"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "47"
      ["name"]=>
      string(47) "Навигатор Поступления (С1)"
      ["link"]=>
      string(42) "https://propostuplenie.ru/navigator/surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "0e0bb3c3aeadf899fca345706017d104.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(14) "erid:Kra23eJau"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(57) "АНО ДО «ОДиН» ИНН 8602999313 erid:Kra23eJau"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-03-18 11:27:38"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-07 23:59:49"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "124"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#356 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#357 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#355 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#357 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#354 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#357 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#357 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#360 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1710743258"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1712516389"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=WN2Q7dxOv/c440ut8LHJa7VM0Ouzw/Ep2pvgFxLVpA6rtIAN6rqcliejx+2c0WFWV1F0a+uWbGDeXcHC7OxnY0Fq4Ht6G8S16M7faWejq2OLCgS9plOa128n+8woUIxnPuPYpcoQTqVI9E0OjIxlCg=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=WN2Q7dxOv/c440ut8LHJa7VM0Ouzw/Ep2pvgFxLVpA6rtIAN6rqcliejx+2c0WFWV1F0a+uWbGDeXcHC7OxnY0Fq4Ht6G8S16M7faWejq2OLCgS9plOa128n+8woUIxnPuPYpcoQTqVI9E0OjIxlCg=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "124"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "47"
      ["name"]=>
      string(47) "Навигатор Поступления (С1)"
      ["link"]=>
      string(42) "https://propostuplenie.ru/navigator/surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "0e0bb3c3aeadf899fca345706017d104.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(14) "erid:Kra23eJau"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(57) "АНО ДО «ОДиН» ИНН 8602999313 erid:Kra23eJau"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-03-18 11:27:38"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-07 23:59:49"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "124"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#356 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#357 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#355 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#357 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#354 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#357 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#357 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
АНО ДО «ОДиН» ИНН 8602999313 erid:Kra23eJau реклама на siapress.ru
АНО ДО «ОДиН» ИНН 8602999313 erid:Kra23eJau реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Бывший учитель математики в ХМАО стал закладчиком наркотиков 794
  2. ​У 122 сургутян диагностировали ковид за неделю 755
  3. Экс-глава ДЭП Ханты-Мансийска получил 8 лет колонии 747
  4. ​Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе 611
  5. ​Правильный ответ − авто // ФОТОРЕПОРТАЖ 601
  6. Как отрегулировать пластиковые окна самостоятельно? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 584
  7. ​В Сургуте 8 неблагополучных родителей привлекли к ответственности 560
  8. ​Мужчины относятся к первоапрельским шуткам лояльнее женщин 477
  9. ​В Сургуте водителю самосвала грозит два года тюрьмы за наезд на остановку с людьми 225
  10. ​«Зарница 2.0» собрала более 700 сургутских школьников 201
  1. ​Сургут продолжит таять 4689
  2. В выходные в Югре потеплеет до +8 градусов 3224
  3. Нелегальный текстиль: рейд по местам незаконной торговли прошел в Сургуте 2462
  4. Лоция против истории 2455
  5. В ХМАО произошел взрыв на котельной - погибла девушка 2252
  6. Сургутянин сообщил о минировании гостиницы, его задержали 2203
  7. ​Операция «Ы» 1972
  8. ​Апрель начнется в ХМАО с дождя и снега 1804
  9. ​Семейная ипотека ― что есть, а что добавят? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1735
  10. ​Сургутский «Росич» эвакуировали из-за лжеминирования 1552
  1. 180 молодых биатлонистов съедутся в Ханты-Мансийск 13332
  2. ​Три новых автобусных маршрута начнут курсировать в Сургуте с 14 марта 8078
  3. ​Рабочая неделя в ХМАО начнется с похолодания и метели 6060
  4. В Югре похолодает до -37 градусов 5277
  5. ​Маленькая сургутянка борется с онкологией — нужна помощь 5163
  6. ​В Сургуте исчез востребованный остановочный павильон 5100
  7. ​Сургут продолжит таять 4689
  8. ​Сургуту нужна перестройка главных дорог, чтобы создать магистральные автобусные маршруты 4206
  9. ​Первые новые автобусы скоро прибудут в Сургут 4113
  10. Царское потворство 4022

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика