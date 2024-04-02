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​«Зарница 2.0» собрала более 700 сургутских школьников

Сургутские школьники приняли участие в военно-патриотической игре

​«Зарница 2.0» собрала более 700 сургутских школьников
Фото: администрация Сургута

На минувшей неделе в Сургуте прошел муниципальный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». «Зарница 2.0» – это военно-патриотическая игра, в ходе которой участники обучались навыкам базовой военной подготовки и поведению в экстремальных ситуациях.

Игра включала общекомандные этапы, среди которых конкурс знатоков истории России и военного дела, строевая и спортивная подготовки, военизированная полоса препятствий, курсы по оказанию первой медицинской помощи и кибербезопасности.

В этом году в соревнованиях приняли участие 720 школьников в возрасте от 8 до 17 лет.

«Игра проходила в трех возрастных категориях 8-10, 11-13 и 14-17 лет. В младшей категории 35 команд, в средней и старшей – 37. Школа «Перспектива» приняла самых юных участников. Средняя и старшая категории соревновались на площадке школы № 26. Зарница проводилась в период весенних каникул, однако дети сразу же включились и начали работать. Основные участники – это активисты, проявившие себя в различных спортивных состязаниях, основах безопасности жизнедеятельности», – рассказала главный специалист отдела воспитания и дополнительного образования департамента образования Администрации города Евгения Трохимчук.

Организаторами мероприятия выступили МБУ «ЦСП «Сибирский легион», МАУ «Информационно-организационный центр», местное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Сургута при поддержке департамента образования и департамента культуры и молодежной политики Администрации города Сургута.

«Могу с гордостью сказать, что именно сургутские школьники регулярно представляют Югру на подобных состязаниях всероссийского уровня. Подготовка очень серьезная. Это пример для всех школьников, им есть, на кого равняться. Такие соревнования очень полезны и нужны для подрастающего поколения. Мы со своей стороны делаем все, чтобы наша молодежь гордо заявляла о себе и стремилась только к победе», – отметил начальник сургутского отделения Всероссийской детско-юношеской общественной организации «Юнармия» Владимир Белямов.

По итогам игры 1 место в возрастных категориях 8-10 и 14-17 лет заняли команды лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. В средней категории 1 место завоевали ученики школы № 5.

Победители муниципального этапа в возрастных категориях 11-13 и 14-17 лет отправятся на региональный этап, где судьи определят лучшую окружную команду, а затем лидеры со всей страны сразятся уже на федеральном этапе.


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Сегодня в 10:28, просмотров: 145, комментариев: 0
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