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Почти девять тысяч сургутян выбрали объекты благоустройства 2025 года

​Порядка девяти тысяч сургутян проголосовали за объекты благоустройства, которые преобразят в 2025 году

Почти девять тысяч сургутян выбрали объекты благоустройства 2025 года
Фото: администрация Сургута

С 15 марта по 30 апреля сургутяне могут отдать свой голос за благоустройство городской среды в ходе всероссийского голосования. На сегодняшний день порядка 9 тысяч жителей Сургута уже выбрали, какие парки и скверы преобразятся в нашем городе в 2025 году.

Голосование проходит на сайте федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», созданного по решению Президента. Объекты, набравшие наибольшее число голосов, будут на 80 процентов профинансированы из федерального и окружного бюджетов.

«На голосование от Сургута представлено четыре проекта – территория парка «За Саймой», парковая зона в микрорайоне 20А и также два этапа реализации парка по улице Республики. В любом случае снижать темпы нам не нужно. Необходимо голосовать, так как проект «Формирование комфортной городской среды» ориентирован на то, чтобы население проявило активность в принятии решений по созданию этой среды в нашем городе», – отметил начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу.

Помощь в проведении голосования ежедневно оказывают волонтёры. Для удобства сургутян добровольцы посещают учреждения города, где информируют жителей о голосовании и демонстрируют проекты, вынесенные на голосование в Сургуте, помогают отдать свой голос за тот или иной объект, а также отвечают на вопросы голосующих.

«На данный момент ходим по детским дошкольным учреждениям, в планах – посещение учебных заведений (школы, гимназии, университеты). Стараемся задействовать как можно больше людей, чтобы был больше результат. Основной акцент мы делаем на работе с коллективами. Как реагируют горожане? По-разному. У людей старшего поколения бывают проблемы с понимаем того, что мы делаем. Те, кто моложе, уже в теме, поэтому у них меньше вопросов по тому, как проголосовать. Недоброжелательных горожан не встречали наоборот, все очень довольны, что мы сами приходим к людям на помощь», – рассказала о своей волонтёрской работе Анастасия Савостина.

Принять участие в голосовании может любой житель субъекта РФ от 14 лет и старше. Проголосовать за благоустройство общественного пространства можно до 30 апреля на сайте 86.gorodsreda.ru через платформу «Госуслуги», а также с помощью волонтеров.

Отметим, благодаря проекту ФКГС в Югре за весь период, с 2019 года, реализовано 302 проекта комфортной городской среды. В 2023 году благоустроили 67 территорий, из которых 65 – это общественные пространства. За всё время участие в голосовании приняли 117,2 тысячи человек, и ежегодно их количество растёт.

В Сургуте с 2019 года в ежегодном рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства приняли участие более 100 000 жителей города, реализовано 17 проектов комфортной городской среды. Общественные пространства в рамках федерального проекта в Сургуте благоустраивают поэтапно. В настоящее время это: «Экопарк «За Саймой», парковая зона в микрорайоне 20А, парк в микрорайоне № 8 по ул. Республики, 75, скверы возле Дворца торжеств, на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина. Ещё 4 проекта будут реализованы в 2024 году.

Проголосовать можно следующим образом:

1. Зайти на платформу по ссылке: 86.gorodsreda.ru либо по QR-коду;

2. Подтвердить регион ХМАО-Югра, далее нажать кнопку «голосовать» (в случае её появления) и выбрать из списка муниципальных образований г.Сургут;

3. Выбрать из списка ТОЛЬКО ОДНУ общественную территорию, которая, по вашему мнению, должна быть благоустроена в первую очередь. Нажать кнопку «узнать подробности», далее нажать кнопку - «принять участие»;

4. Пройти авторизацию через Госуслуги;

5. Выбрать дизайн-проект и проголосовать.


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Сегодня в 10:23, просмотров: 29, комментариев: 0
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