Восемь сургутян привлекли к ответственности за неисполнение родительских обязанностей

В Сургуте проходит профилактическое мероприятие «Семья». Полицейские проверяют подростков и их родителей, состоящих на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних, сообщает пресс-служба УМВД города.

«По месту жительства проверено 25 несовершеннолетних и 23 неблагополучных родителя, 1 подросток и 2 родителя поставлены на учет», - сказано в сообщении.

По итогам проверки 8 родителей привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Также полицейские выявили 2 факта продажи алкоголя несовершеннолетним. Продавцам выписали штрафы в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Проверки продолжаются, уточнили в пресс-службе УМВД по Сургуту.