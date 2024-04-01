Вакцину от кори обещали доставить в Сургут к концу марта

В крупное медучреждение Сургута все еще не доставили партию вакцины от кори. Ранее поставщик обещал доставить препарат к концу марта, рассказал «Вестник» со ссылкой на собственный источник.

«Клиентов ориентировали на конец марта, ждали, что поставка произойдет со дня на день. В листе ожидания уже больше 500 человек. Но поставщик предупредил, что вакцины нет и будет только через месяц», − объяснил источник изданию.

В марте появилась информация, что Сургуте после месячного отсутствия вакцины от кори приедет крупная партия препарата.