Энергетики СГЭС оказали помощь в тушении пожара в СОНТ

Накануне, 30 марта, в Центральную диспетчерскую службу «Сургутских городских электрических сетей» поступила информация об отсутствии электроэнергии на улице Рябиновая. По прибытию в дачный кооперативе «Прибрежный-3» специалисты заметили возгорание, сообщили СГЭС.

«В 12:07 по указанному адресу прибыла оперативно-выездная бригада СГЭС. В 12:15 при обследовании энергооборудования энергетики обнаружили возгорание жилой постройки на соседнем участке», — указали в сообщении.

По предварительным данным владелец участка хотел самостоятельно заменить электропроводку, но из-за короткого замыкания вспыхнуло пламя.

Специалисты СГЭС отключили электроэнергию и оперативно помогли владельцу участка в тушении возгорания до приезда пожарных.