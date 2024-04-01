В Сургуте пройдет фестиваль современной музыки «Мир звучит»

В Галерее «Стерх» в Сургуте можно будет послушать современную музыку на фестивале «Мир звучит». Мероприятие пройдет с 5 по 21 апреля. Его организовали в год 430-летия Сургута, чтобы представить достижения в городском музыкальном профессиональном искусстве.

«Идея фестиваля – объединить творческие инициативы музыкантов города, показать лучшую музыку из последних программ галереи «Стерх», услышать это вместе с новой композиторской музыкой в исполнении мастеров», − рассказали в пресс-службе Галереи современного искусства «Стерх».

На фестивале можно будет познакомиться с разными идеями и трендами новой музыки, услышать вживую сочинения современников – композиторов из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга, Сургута.

5-6 апреля − «Путеводитель по квартету» – OpensoundQuartet (Москва).

7 апреля − Арт-клуб «Размышления в тишине» – встречи и лекции на выставке.

9 апреля − «ХХ век. Три свидетеля», «ХХ век. Диалоги и элегии».

12 апреля − «Дух, книга и ключи» – современные российские композиторы.

14 апреля − «Завороженность как способ» – авторский концерт Сергея Зятькова.

21 апреля − «Микс. Неформат» – проекты «Очки Здоровья», Алена Поль.

Более подробно о фестивале − в материале siapress.ru.