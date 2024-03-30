Фестиваль «Действуй!» в Сургуте завершил большой квартирник

Молодежный квартирник завершил фестиваль «Действуй!», который проходил в Сургуте в марте. Концерт в ЦКиД «Камертон» собрал более 300 школьников и студентов, которые ранее проявили себя в образовательном, культурном и спортивном направлениях фестиваля.

Отметим, что фестиваль объединил участников 22 муниципалитетов Югры: в течение нескольких дней они принимали участие в настольных игра, работе арт-площадок, караоке, шахматных турнирах, спортивных эстафетах, зарядках с чемпионами, социальных акциях, просветительских лекциях, театральных читках, дискуссионных играх, круглых столах. Все события объединены идеей «Мы — часть Югры! Югра — часть большой России! Мы — часть большой страны!».

«Фестиваль «Действуй!» привлёк к участию в более чем 10 мероприятиях свыше 2-х тысяч сургутян. На квартирнике присутствовали самые активные и целеустремлённые из них – их более 300. Уже в первый день фестиваля было заметно, как событие объединило и сплотило нашу молодёжь. Думаю, что это смотивирует наших ребят быть мобильнее и включаться в жизнь города, округа и страны в целом», — комментирует начальник отдела реализации молодёжных программ управления молодежной политики департамента культуры и молодёжной политики администрации Сургута Ольга Кузьминых.