Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников: итоги

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, который проводился в Югре в первые два месяца года, приняли участие 148 сургутян — они представили 24 образовательных учреждения. 52 человека заняли 57 призовых мест, сообщает пресс-служба администрации Сургута, пять из них примут участие в заключительном этапе.

Олимпиада проводилась по 22 предметам, причем впервые в них был включен китайский язык — одним из победителей стала сургутянка Алена Коршунова. Она также прошла на заключительный этап.

Диплом победителя или призера заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников действует четыре года: он дает право поступать во все российские вузы, не сдавая ЕГЭ по профильному предмету — по нему абитуриенту сразу же начисляются 100 баллов.