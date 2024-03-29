Жителя Иркутска накажут за курение на борту самолета «Новосибирск−Сургут»

В аэропорту Сургута транспортные полицейские задержали жителя Иркутска за курение на борту самолета. Ранее не имевший проблем с законом 36-летний мужчина прямо во время полета решил покурить, спрятавшись в туалете самолета. Об этом рассказала пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО

«В минувшие сутки в дежурную часть Линейного отделения полиции в аэропорту города Сургута поступило сообщение о том, что к борту воздушного судна «Новосибирск - Сургут» требуется наряд полиции, − говорится в сообщении. − В отношении нарушителя составили административный протокол по статье 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах». Также мужчину привлекли к административной ответственности по части 6 статьи 11.17 КоАП РФ «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна».

Сотрудники транспортной полиции напоминают, что курение, в том числе и электронных сигарет, на борту воздушного судна запрещено. Запрет на курение на борту самолета – необходимое требование для обеспечения безопасности авиапассажиров.