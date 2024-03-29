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​В Сургуте учитель и директор ушли из школы после инцидента с избиением ребенка с ОВЗ

Сургутскую школу проверили после обвинения учителя в избиении первоклассника с ОВЗ

​В Сургуте учитель и директор ушли из школы после инцидента с избиением ребенка с ОВЗ
Фото: К-Информ

В сургутской школе для детей с ограниченными возможностями провели проверку после обвинения педагога в избиении первоклассника с ОВЗ. Ранее мать ребенка пожаловалась, что ее ребенок вернулся домой с расцарапанной шеей. Конфликт привел к тому, что учитель решил уволиться по собственному желанию, а директор школы − отправиться на пенсию, сообщила «Сургутская трибуна». Заместитель директора также получил выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

«По результатам изучения ситуации в отношении учителя, заместителя директора образовательной организации применено дисциплинарное взыскание в виде выговора за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Также осуществлена замена педагога в классе, родителям администрацией школы и учителем принесены извинения, ребенку организовано дополнительное психолого-педагогическое сопровождение, − рассказали изданию в департаменте образования Югры.

Подчеркнем, что сургутскую школу для детей с ограниченными возможностями посещают 418 несовершеннолетних: 225 детей − с легкой умственной отсталостью, 137 – с умеренной и тяжелой и 56 – со множественными нарушениями.


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Сегодня в 12:15, просмотров: 106, комментариев: 0
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