Как в Сургуте проходит досуг школьников в период весенних каникул

В период весенних школьных каникул на территории Сургута работают 39 лагерей с дневным пребыванием для 4 564 детей в возрасте от шести до 17 лет, из них:

— 30 лагерей организованы на базе образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, с охватом 4 140 детей;

— шесть лагерей организованы на базе учреждений культуры с охватом 270 детей;

— один лагерь на базе КОУ «Сургутская школа-детский сад для детей с ОВЗ» с охватом 24 ребенка;

— два лагеря на базе автономной некоммерческого учреждения Сургутский институт экономики, управления и права с охватом 130 детей.

Лагеря работают с 25 по 29 марта. Реализация программ каникулярного отдыха на базе муниципальных учреждений осуществляется без оплаты с законных представителей детей. Возможно приобретение за счет средств родителей дополнительных образовательных или досуговых услуг, оказываемых сторонними организациями.

Начальник лагеря школы «Перспектива» Светлана Зайцева рассказала о том, как у них проходят дни во время весенних школьных каникул, а также чем занимаются дети.

«В этом году в весеннем лагере школы «Перспектива» отдых организован для 250 ребят. Они размещаются в десяти отрядах, двух корпусах. Главная задача для любого воспитателя — организовать отдых детей так, чтобы их занятия проходили в коллективно-творческом деле, в сотрудничестве. Любое дело должно быть с пользой. Сегодняшний день у нас посвящен экологии. В процессе дня мы с ребятами формируем полезные экологические привычки. Ключевым моментом дня будет экологический брейн-ринг каждого отряда. Вчера у нас проходил Всемирный день театра. Ребята узнали о культуре разных народов, изготавливали маски, для них наставники показывали небольшой образ актера, то есть как нужно играть в театре», — рассказала она.

Под конец лагерной смены для детей также подготовлена развлекательная программа.

«На закрытии обязательно будут концертные номера, подготовленные детьми. За период смены, дети уже познакомились друг с другом, выявили способности, и уже детским сплоченным коллективом они представят свои творческие номера», — поделилась Светлана Зайцева.

По словам детей, им очень нравится проводить весенние школьные каникулы в лагере.

«В лагере мне очень нравится, я нашла много друзей. Здесь мы играем в различные игры, а в актовом зале проходят мероприятия. Сегодня мы проводим конкурсы. Я никогда не пропускала школьный лагерь. Посещаю его с первого класса. С радостью иду в лагерь, потому что тут очень интересно. Кормят еще вкусно», — поделилась впечатлениями Агата из 3 «б» класса.

В лагерях с дневным пребыванием действуют программы различной направленности:

— образовательной направленности — предусматривает развитие творческого и интеллектуального потенциала воспитанников, через расширение и углубление знаний по учебным дисциплинам, подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Для выпускников организуются образовательные смены по предметам: математика, русский язык, литература, информатика, физика, химия, биология, география, история, обществознание и английский язык;

— гражданско-патриотической направленности — поэтапное освоение детьми и подростками культурно-исторического наследия Родины, воспитание патриотических чувств и высоких культурно-нравственных качеств. Также в некоторых лагерях предусмотрена реализация модуля муниципального Культурно-образовательного проекта «Три ратных поля России в Сургуте»;

— художественно-эстетической направленности — предусмотрены занятия изобразительного искусства, театрального мастерства, хореографии, психологические, логопедические тренинги, литературные и интеллектуальные квесты;

— краеведческой направленности — формирование и развитие национального самосознания и этнической толерантности детей через приобщение к культурно-этническому наследию народов России;

— социально-педагогической направленности;

— спортивно-оздоровительной, познавательной направленности — формирует бережливое отношение к здоровью, мотивацию на ведение здорового образа жизни через организацию культурной здоровье сберегающей практики детей.