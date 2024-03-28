В Думе Сургута озвучили решение по размещению ритуального зала

В Сургуте ритуальный зал все-таки построят на территории старого туберкулезного диспансера в микрорайоне 49. Об этом стало известно в ходе заседания постоянного комитета Думы по городскому хозяйству и перспективному развитию города.

«Вопрос рассматривался в марте 2023 года. Администрацией города было предложено определить земельный участок для размещения ритуального зала в микрорайоне 49 возле противотуберкулезного диспансера, рядом со будущим зданием судмедэкспертизы и морга. При этом по результатам публичных слушаний по внесению изменений в генеральный план жители высказались против», − напомнил заместитель председателя комитета Богдан Гужва.

Обсуждение вопроса по размещению ритуального зала в Сургуте началось еще в 2018 году − жители пожаловались депутатам, что ныне существующие залы прощаний находятся в неудобном месте.

«Скоро начнутся кадастровые работы, поэтому в дальнейшем участок можно будет использовать под эти цели. Департамент архитектуры считает, что должна быть равномерная распределенность таких объектов. Это основное обоснование», – подчеркнул директор департамента архитектуры и градостроительства Алексей Фокеев.

Строительство объекта предлагается за деньги инвестора. При этом, аналогичный объект, который планировали разместить в 31А микрорайоне, до сих пор стоит в законсервированном виде.