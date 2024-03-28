Сургут принял 100 детей из Белгородской области

Накануне в Сургутском международном аэропорту имени Ф.К. Салманова встретили 136 детей из Белгородской области. К их визиту тщательно подготовились — продумали образовательную, культурную и досуговую программы, сообщили в Администрации Сургута.

«Наш город принимает 100 детей разной возрастной категории. Программа, подготовленная для ребят, будет обширной. Все возможности в городе у нас для этого есть. Мы понимаем, что заканчивается каникулярный период, но процесс образования у нас непрерывный. Мы сформируем индивидуальные образовательные маршруты для каждого. Сейчас у нас есть время оценить, по каким программам учились дети, и продолжить их реализацию. Детки будут учиться и вместе с тем участвовать в спортивных соревнованиях, культурных мероприятиях», – рассказала директор департамента образования Администрации Сургута Ирина Замятина.

По поручению губернатора Натальи Комаровой для детей организована смена в образовательном центре «Сибириус».

«Создадим в Югре условия для каждого ребёнка. Уверена, нашим гостям из Белгородской области понравится в Югре, они обретут новых друзей, проведут время активно и весело», – сообщила Наталья Комарова.

Помимо обучения и участия в жизни города, школьники будут оздоравливаться в Сургутском многопрофильном реабилитационном центре для инвалидов в п. Снежный и Сургутском районном центре социальной помощи семье и детям в поселке Барсово.

Готовы принять детей из Белгородской области и другие регионы, среди которых Пензенская, Тамбовская, Калужская, Астраханская, Самарская, Московская, Липецкая, Тульская, Нижегородская и Тверская области, а также Краснодарский край, Республика Коми, Дагестан и другие.

Ранее мы писали, что в Югру на этой неделе приедут более 200 школьников из Белгородской области.