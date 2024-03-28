В новый состав Молодежной палаты Думы Сургута вошли семь кандидатов

На 27 заседании Думы Сургута утвердили новый состав Молодежной палаты. Семь кандидатов сменят выбывших членов совещательно-консультативного органа.

«Это люди, которые своим ежедневным трудом демонстрируют образ современной молодежи! Благодарю всех за ваш весомый вклад в реализацию и развитие молодежной политики на территории нашего города. Спасибо за вашу активную жизненную позицию и продуктивную работу», − сказал председатель Молодежной палаты при Думе Сургута Никита Никешин.

В новый состав вошли:

1. Арафат Шайхвалиев (24 года), начальник отдела молодежных инициатив БУ ВО ХМАО - Югры «Сургутский государственный университет»;

2. Виктория Бруслиновская (29 лет), специалист-эксперт отдела физкультурно-массовой работы управления физической культуры и спорта Администрация города;

3. Дмитрий Малишевский (31 год), помощник депутата думы Сургута Владимира Болотова;

4. Альберт Чекменев (33 года), электромонтер Сургутского управления магистральных нефтепроводов филиала АО Транснефть-Сибирь;

5. Марк Бородатый (25 лет), эксперт отдела реализации молодежных программ управления молодежной политики департамента культуры и молодежной политики Администрация города;

6. Кристина Рудова (24 года), главный специалист по работе со средствами массовой информации Администрация города;

7. Юлия Хорова (27 лет), документовед МАУ ДОСШОР «Олимп».

Ранее семеро членов палаты выбыли из состава: Анастасия Обухова, Вадим Харабарь, Виктория Джабарова, Данил Кравчук, Дмитрий Северчуков, Ксения Малашевская, Олег Тарасов. Они покинули Молодежную палату по разным причинам, в том числе из-за смены места жительства и достижения предельного возраста.