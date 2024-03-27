Aviaincident: летевший в Сургут самолет подал сигнал бедствия и совершил экстренную посадку

Самолет авиакомпании Utair, который направлялся из Уфы в Сургут, совершил экстренную посадку из-за сообщения о загоревшемся шасси. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident. По его данным, лайнер вернулся в аэропорт вылета. Следов возгорания там не нашли.

«В аэропорту объявлялась тревога. Посадка [совершена] благополучно в 02:31 по МСК. После посадки передняя стойка осмотрена, следов возгорания не обнаружено», - сказано в сообщении.

На борту самолета находились шесть членов экипажа и 118 пассажиров. После инцидента авиакомпания Utair заменила борт на резервный.