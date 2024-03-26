Генеральная уборка снега к весеннему периоду стартовала в Сургуте в середине месяца

Сургут готовится к потеплению: 15 марта в городе стартовала традиционная генеральная уборка снега. Уже сейчас принимаются меры по профилактике подтоплений в весенне-паводковый период. Работу организовали по трем направлениям − уборка улично-дорожной сети, общественных пространств и придомовых территорий.

Для того, чтобы обеспечить эффективную уборку от снега, в Сургуте создали Штаб по решению вопросов зимнего содержания придомовых территорий и улично-дорожной сети города. Сегодня, 26 марта, прошло очередное рабочее заседание, на котором стало известно состояние реализации плана по очистке территорий.

По состоянию на 21 марта в Сургуте выполнили работы по уборке и вывозу снега на придомовых территориях 1 171 МКД. Это 88% от общего количества домов. Всего за зимний период с придомовой вывезено 676 тыс куб снега.

«С начала зимы замечания выявляются регулярно. В основном они касаются очистки бордюров, дорожных ограждений − 86% случаев. По несвоевременно вывезенному снегу − 18%. Основное количество замечаний приходится на подрядные организации по содержанию внутриквартальных проездов и тротуаров: уплотнение снежного покрова, то есть несоответствие ГОСТу и несвоевременно вывезенный снег. Своевременность устранения замечаний составляет примерно 95%», − рассказал заместитель директора МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» Сергей Тыртышный.

На сегодняшний день после обильных осадков, потепления, а потом и заморозков в неудовлетворительном состоянии находится девять объектов. В ближайшие дни все замечания должны устранить.

Штаб обсудил в том числе и качество работы управляющих компаний. «СургутСервис» − 41 предостережение, получена обратная связь и проверено выполнение работ по 24. «Монолит» − 22 предостережения, по 15 получена обратная связь. «ДЕЗ ВЖР» − 53, на 38 получена обратная связь. «СВД» − 18 предостережений, 12 отработано. «Запад» − 11 предостережений, на три из них ответили. «Стандарт Плюс» − 11 предостережений и всего одно отработано. Мы регулярно выезжаем на участки в зоне этой компании, обстановка удручающая. «Гравитон» − 100% выполнение. МКУ «ДДТИЖКК» − 76 предостережений выдано, на 32 получены ответы», − отчиталась начальник отдела муниципального жилищного контроля контрольного управления администрации города Светлана Зенина.

На рабочем совещание Штаба также затронули вопрос об уборке снега в парках Сургута. «В период начала генеральной уборки мы уже убрали 25 парков, 17 из них силами Лесопаркового хозяйства. Вывезли на полигон 1 170 кубов снега. Также у нас запланированы с 1 апреля работы по очистке ливневых лотков парков и скверов. Сейчас очистка была проведена до ледяного настила, после таяния снега работа будет повторно производиться», − заявила заместитель директора МКУ «Лесопарковое хозяйство» Инна Маматказина.

Подчеркнем, что количество снегоуборочной техники, задействованной дорожными организациями при проведении работ по зимнему содержанию городских улиц, дорог и внутриквартальных проездов общего пользования составляет – 243 единицы, с привлечением в дни сильных снегопадов дополнительно до 60 единиц спецтехники.

Число оборудования УК при проведении механизированной уборки придомовых территорий − 260 единиц. В снегопад − дополнительно до 46 единиц спецтехники.