В Думе Сургута обсудили проблему очистки реки Сайма

Сургут включили в национальную программу с проектом очистки реки Саймы от иловых отложений. Город может получить федеральные средства, однако следует выполнить ряд условий. В частности, существующие стоки в Сайму необходимо оборудовать системами очистки, а несанкционированные врезки ликвидировать. Об этом стало известно на заседании постоянного комитета Думы по городскому хозяйству и перспективному развитию города.

«У нас два варианта: либо мы строим стационарные очистные сооружения большие, в количестве четырех штук — все сети обвязываем коллекторами, качаем насосными станциями на эти очистные сооружения и уже сбрасываем в Обь, либо мы ставим локальные очистные сооружения — то есть проектная организация должна сказать, что выгодней и правильней», — сообщил депутатам заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Александр Недашковский.

В настоящий момент управление капитального строительства уже заключило контракты на геодезические изыскания по ликвидации выпусков стоков. Между тем, что в ходе обследования специалисты нашли 11 мест сброса стоков, один из них уже перекрыли.

Также в Сургуте решают вопрос о строительстве очистных сооружений. Первый вариант предусматривает возведение четырех больших стационарных объектов для всего города. Второй и более дешевый вариант − локальные очистные сооружения.

Подчеркнем, что депутаты Думы регулярно следят за решением проблемы очистки реки Сайма. Так, в прошлом году народные избранники запросили у администрации города схему ливневой канализации после ее разработки для того, чтобы учесть все нюансы по избирательным округам, а также охватить новые микрорайоны.

Кроме того, ранее депутат Владимир Болотов предлагал перевести Сайму в разряд пруда, чтобы ее можно было очистить за бюджетные деньги.