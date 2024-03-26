Сургутские хирурги более двух часов удаляли огромную опухоль у пациентки

Врачи Сургутской окружной клинической больницы удалили огромное образование 68-летней жительнице Сургутского района. Впервые она обратилась к специалистам около двух месяцев назад, когда на фоне ожирения третьей степени у нее заметно увеличился живот, сообщили СОКБ.

«После полного обследования выяснилось, что у женщины доброкачественная опухоль правого яичника, которая приросла к петлям тонкой и толстой кишки. Сколько времени развивалась патология – не известно. Но образование заняло всю брюшную полость от малого таза до диафрагмы», ― указали в сообщении.

Хирурги выполнили полостную операцию ― лапаротомию: разделили спайки без повреждения целостности стенок кишки и прилегающих органов, и удалили опухоль весом более 15 килограмм.

Сейчас пациентка находится в стационаре под наблюдением. Послеоперационный период протекает гладко, без осложнений.