Семья возвращалась домой из-за сорванного выступления и попала в смертельное ДТП

В ДТП с автобусом под Сургутом погибли маленькая спортсменка и ее мама. Они ехали домой из Санкт-Петербурга после отмененных из-за теракта в «Крокусе» соревнований по чирлидингу «Северная пальмира». Девочка была членом чирданс-команды «Лисички», сообщили «86.RU».

23 марта из-за теракта в концертном зале Подмосковья соревнования отменили.

«Для нас нет ничего более важного, чем безопасность и благополучие детей-участников нашего мероприятия и их родителей. В связи с трагическими событиями, произошедшими в Москве, а также отсутствием должных гарантий со стороны управления Министерства внутренних дел по обеспечению необходимого уровня безопасности, мы, к огромному сожалению, были вынуждены принять непростое решение об отмене мероприятия», ― написали в группе «Федерация чирлидинга и чирспорта СПб» во «ВКонтакте».

Юная спортсменка и ее мама прилетели в Сургут рано утром и на машине поехали в Когалым. Расстояние между городами занимает примерно 2,5 часа. К сожалению, доехать домой они не смогли. В 6 часов утра их автомобиль столкнулся на трассе с рейсовым автобусом. Девочка, мама и 53-летний водитель «Нивы-Шевроле» погибли на месте.

«Это страшная трагедия для нас, невосполнимая утрата. Сейчас в наших официальных группах идет сбор средств в помощь семье. Мы не знаем, что это была за машина, на которой они ехали. Но водитель — не родственник погибших, возможно, они наняли его, чтобы добраться из аэропорта до дома», ― рассказала «86.RU» тренер девочки Татьяна Белокрылова.

Юную талантливую спортсменку и ее маму похоронят на родине, в Уфе.