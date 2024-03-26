Горводоканал Сургута проведет работы на улице Ивана Захарова

СГМУП «Горводоканал» с 1 апреля возобновит работы по промывке вводов на улице Ивана Захарова. Сургутян предупредили о кратковременном ухудшении качества холодного водоснабжения.

График работ:

1 этап - И. Захарова, д. 9 01.04.2024 с 22:00 до 04:00 02.04.2024;

2 этап - И. Захарова, д. 11 02.04.2024 с 22:00 до 04:00 03.04.2024;

3 этап - И. Захарова, д. 13; д. 13/1 03.04.2024 с 22:00 до 04:00 04.04.2024.

На время отключения будет организован подвоз воды. О месте и времени абонентам сообщит управляющая компания. По завершению промывки будет произведен лабораторный контроль качества питьевой воды.

Напоминаем, что вслучае ухудшения качества ресурса в Горводоканал можно обратиться двумя способами: по телефонам 55-04-41, 45-65-44 (круглосуточно) или через кнопку «сообщить о проблеме» на сайте Горводоканала.