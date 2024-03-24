В Сургуте 1 сентября ожидается меньше первоклассников, чем в предыдущие годы

В Сургуте в новом учебном году ожидается 5 900 первоклассников. Это на 600-800 человек меньше, чем в предыдущие годы, сообщила директор департамента образования горадминистрации Ирина Замятина.

«Пока по прогнозам, если не повлияют миграционные процессы, численность детей 5900. Это меньше, чем в прошлые годы. Мы обычно говорили про 6 500, 6700 у нас было первоклассников. Сейчас 5900. Мы оцениваем, сколько детей заканчивает дошкольные учреждения, плюс миграционные процессы. Дети, которые получают дошкольное образование дома, также учитываются. Пока такая цифра», — цитирует Ирину Замятину Sitv.

В Сургуте с 8 часов утра 28 марта начнется прием заявлений на зачисление в школу. Подать заявление можно одним из трех способов: через портал Госуслуг, через операторов почтовой связи заказным письмом и лично в общеобразовательном учреждении.