Меры безопасности в аэропорте и на ж/д вокзале Сургута усилены

Сургутский аэропорт и ж/д вокзал предприняли усиленные меры безопасности, сообщает СТВ со ссылкой на их пресс-службы — оба объекта работают по стандартному расписанию, задержек рейсов нет. При этом РЖД предложили желающим вернуть билеты на ближайшие поезда — даже невозвратные: «До 26 марта включительно все пассажиры, желающие отказаться от поездки, могут оформить возврат билетов, в том числе приобретенных по невозвратному тарифу, без удержания дополнительных сборов».

Также в штатном режиме работают и крупные торговые центры — в «Сургут Сити Молле» дополнительно усилены меры по пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, в «Ауре» организовали работу дополнительного экипажа охраны.

Напомним, меры связаны с терактом, произошедшим поздним вечером 22 марта в подмосковном Crocus City Hall — по данным Следственного комитета, погибли 93 человека.