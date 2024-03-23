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​В Сургуте усилены меры безопасности, торговые центры работают

Меры безопасности в аэропорте и на ж/д вокзале Сургута усилены

​В Сургуте усилены меры безопасности, торговые центры работают
Фото: Е.Темнякова, vk.com/surgutairport

Сургутский аэропорт и ж/д вокзал предприняли усиленные меры безопасности, сообщает СТВ со ссылкой на их пресс-службы — оба объекта работают по стандартному расписанию, задержек рейсов нет. При этом РЖД предложили желающим вернуть билеты на ближайшие поезда — даже невозвратные: «До 26 марта включительно все пассажиры, желающие отказаться от поездки, могут оформить возврат билетов, в том числе приобретенных по невозвратному тарифу, без удержания дополнительных сборов».

Также в штатном режиме работают и крупные торговые центры — в «Сургут Сити Молле» дополнительно усилены меры по пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, в «Ауре» организовали работу дополнительного экипажа охраны.

Напомним, меры связаны с терактом, произошедшим поздним вечером 22 марта в подмосковном Crocus City Hall — по данным Следственного комитета, погибли 93 человека.


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Сегодня в 14:52, просмотров: 117, комментариев: 0
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        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
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              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
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        bool(false)
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        NULL
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      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
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        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
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      }
    }
  }
}
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