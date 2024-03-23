Официальный сайт администрации Сургутского района снова стал лучшим в России

В числе призеров и победителей XX Всероссийского конкурса по определению лучших административных интернет-порталов — снова Сургутский район. Как сообщил в пятницу, 22 марта, глава муниципалитета Андрей Трубецкой, в третий раз портал администрации занимает первое место в номинации «Лучший сайт муниципального района (округа)».

«Соревновались с Нижневартовским районом, Первомайским в Томской области и Моздокским районом Северной Осетии. Всего в разных категориях конкурса Российской муниципальной академии, Союза журналистов РФ было около 20 участников – российские субъекты, города, районы», — отметил глава района.

Традиционно ресурсы оценивались по множеству критериев, в числе которых доступность информации, навигация по разделам и вкладкам, регулярность обновления данных и другим.

«Над наполнением портала администрации Сургутского района ежедневно работают более четырех сотен специалистов структурных подразделений, а посещают до двух тысяч пользователей. По этим показателям муниципалитет получил высокие баллы, — пишет Андрей Трубецкой на своей странице в социальной сети. — Одержать победу помогли жители поселений – порядка 26,5 тысяч человек поддержали площадку во время общественного интернет-голосования в рамках конкурса».