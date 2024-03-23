В Сургуте продолжается переселение из аварийных домов

Программа переселения из аварийных домов в Сургуте продолжает работать: с начала года более ста семей получили новое жилье, сообщает пресс-служба администрация города со ссылкой на начальника отдела департамента имущественных и земельных отношений Виталия Галиева. Программы реализуются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«На начало года наши обязательства — расселить 176 семей, снести 67 домов. Это по обеим программам, — прокомментировал он. — С начала года мы расселили уже 107 семей. Людям предоставили жилые помещения, приобретенные в 2023 году. Это микрорайоны «Марьина гора» и «Голд Фиш». С семьями, с которыми не достигли согласия, вопрос решается в судебном порядке. Таких немногим более 30. Люди в целом довольны. Во всех квартирах выполнен ремонт. В ближайшие пару лет в этих микрорайонах появится необходимая инфраструктура».

Кстати: На старте реализации программ требовалось расселить 2445 семьей и снести 284 дома. К сегодняшнему дню осталось расселить 69 семей и снести 66 домов.

Предполагается, что задачу по расселению жителей аварийного жилья в Сургуте решат уже в этом году — на полтора года раньше установленных сроков.