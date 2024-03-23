Подведены итоги цифровой викторины «Достижения Югры»

Почти миллион участников — таковы результаты цифровой викторины «Достижения Югры», прошедшей в регионе в марте: организаторы готовят подарки к выдаче.

Как напоминает пресс-служба администрации города, в числе подарков — 23 квартиры и 31 автомобиль, а также 50 сертификатов в один из крупнейших маркетплейсов страны номиналом 30 тысяч рублей. Уже известно, что из них четыре машины и пять квартир ушли в Сургут — их обладателями стали горожане.

Помимо крупных подарков, для участников также были приготовлены бытовая и цифровая техника, гаджеты, памятные значки «Югра», а также «Подарок-сюрприз». Узнать о месте выдачи можно на сайте викторины.