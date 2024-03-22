Сургутский район получил средства на создание многофункциональных спортивных площадок

Многофункциональные спортивные площадки будут появляться в поселениях Сургутского района при недавно построенных молодежных центрах. На эти цели муниципалитет получит около десяти миллионов рублей из окружного бюджета — таковы итоги регионального конкурса инициативного бюджетирования, на котором соответствующий проект стал одним из победителей: об этом сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Из казны муниципалитета на строительство спортплощадок в Ляминой, Сытомино и Ульт-Ягуне будет выделено еще четыре миллиона — таким образом, полная стоимость проекта составит 14 миллионов рублей.

Как отмечают в пресс-службе администрации Сургутского района, средства направят на закупку необходимого оборудования, включая, например, хоккейные ворота, баскетбольные сетки; приобретут также симуляторы для занятий актуальными среди молодежи фиджитал-дисциплинами.

Авторами проекта стали молодые активисты Сытомино, обратившиеся в администрацию муниципалитета за помощью с подачей заявки на конкурс инициативного бюджетирования. В целом же, общественники Сургутского района успешно освоили этот инструмент: в 2023 году, например, в реализацию проектов было привлечено порядка 65 миллионов рублей; а за период с 2019 по 2023-1 в рамках инициативного бюджетирования реализовали 37 идей местного населения на общую сумму в 159 миллионов рублей.