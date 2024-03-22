Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

23 марта

Выставка живописи «Шепот крыльев»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», Арт-клуб галереи, улица Магистральная, 34/1. Время: 17:00.

Сургутян приглашают посмотреть выставку Анны Осиповой, связанную с Севером, коренными народами, мифами и легендами. Творчество художницы масштабно, декоративно, впечатляет новой визуализацией традиционных образов Севера.

Телефон для справок: 8 (3462) 350-978. Цена билета: детям до 5 лет ― бесплатно, детям от 5 до 7 лет и пенсионерам — 50 рублей, детям от 7 до 18 лет — 100 рублей, взрослым — 150 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Открытый микрофон

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

Жители и гости Сургута могут услышать большой объем разнообразной музыки, которую исполнят группы «Дермантин», «Flawra», «47», «Джекилл и Хайд», «Фальш» и «Эффект прожектора», а также сольные артисты Алиса Пиняева, Анастасия Беляева и Маврина.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ― 300 рублей, на входе ― 400 рублей. 16+

Мастер-класс «Северная берегиня»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр. Время: 11:00.

Молодые и взрослые сургутяне смогут создать семейную куклу-оберег. Работа будет выполнена из лоскутков ткани.

Телефон для записи: 51-68-11, 51-68-10. Цена билета: детский — 200 рублей, взрослый — 300 рублей, семейный ― 350 рублей. 14+

24 марта

Интерактивная экскурсия «Ребятам о зверятах»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

На выставке «Стили и направления» можно встретить лошадей, собак, птиц и многих других представителей животного мира. И каждый из них по-своему уникален. Горожанам расскажут, как развивался анималистический жанр в искусстве ХХ века ― от реализма до примитива.

Телефон для записи: 51-68-11, 51-68-10. Цена билета: детям от 4 до 6 лет — 50 рублей, детям от 7 до 18 лет — 100 рублей, взрослым ― 200 рублей. 0+

Концерт Simple Music Ensemble. Неоклассика. Лучшее

Место проведения: СурГУ, проспект Ленина, 1. Время: 16:00.

Коллектив музыкантов Simple Music Ensemble создал единственную в своем роде программу известных всему миру сочинений культовых современных композиторов — Людовико Эйнауди, Ханса Циммера, Макса Рихтера, Олафура Арнальдса. Сургутяне смогут услышать живое исполнение мировых хитов неоклассики. Живые концерты Simple Music Ensemble — это всегда концептуальное масштабное шоу, поражающее эмоциональной энергетикой музыкантов, их способностью говорить с каждым зрителем голосами великих композиторов.

Телефон для справок: +7 (3462) 76‒28‒00. Цена билета: от 2300 рублей. 6+

Мастер-класс брошь «Бабочка»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр. Время: 12:00.

Сургутян приглашают на матер-класс по изготовлению необычной броши из фетра. Красочные бабочки, сделанные своими руками, станут замечательным подарком или украшением одежды.

Телефон для записи: 51-68-17, 90-77-34. Цена билета: 150 рублей. 3+