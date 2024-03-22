Депутаты Сургута подняли вопрос о состоянии транспортно-логистической инфраструктуры

Накануне, 21 марта, депутаты Думы Сургута обсудили состояние местной транспортно-логистической инфраструктуры. Народные избранники обратили внимание, что город нуждается в четырех современных транспортно-сортировочных узлах: воздушный, автомобильный, железнодорожный и речной. В таком случае они смогут отвечать возрастающим запросам населения, в том числе и из-за строительства второго моста через Обь.

«На самом деле вопрос гораздо шире, особенно накануне отпускного сезона. Мы серьезно отстаем в этом плане от развития города и всей страны. Строительство второго моста через Обь и северного железнодорожного пути, обозначенного в Послании президента Владимира Путина Федеральному собранию РФ, кратно увеличит пассажиропоток и транспортную нагрузку в нашем городе. Существующие в Сургуте вокзалы сегодня не отвечают возрастающим запросам пассажиров. Причем, не только Сургута, но и всего региона», − обозначил председатель Дума Максим Слепов.

В частности, народный избранник отметил такие важные задачи, как строительство речного вокзала, ускорение возведения ж/д вокзала, а также расширение аэропорта. Остальные депутаты поддержали эти инициативы, предложив подготовить план по их реализации.

«Для полного понимания предлагаю по всем этим объектам определить некие реперные точки, которые будем отслеживать и, по возможности, оказывать поддержку, подготовить план-схему решения. Тогда мы будем видеть, что происходит и четко понимать, когда нам реагировать»,− подчеркнул депутат Владимир Болотов.

По словам директора департамента архитектуры и градостроительства Алексея Фокеева, дорожная карта развития дорожно-транспортной системы города уже существует. Ее готовы актуализировать под запросы депутатов. Народные избранники тоже не останутся в стороне и будут проводить контрольные мероприятия ежеквартально.