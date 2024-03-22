Суд отправил сургутянку в колонию за обман горожан при сдаче жилья в аренду

Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор местной жительнице. Она признана виновной в мошенничестве с причинением значительного ущерба, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«В период с августа по ноябрь 2023 года подсудимая с целью хищения денежных средств находила по объявлениям граждан и предлагала им в аренду жилое помещение. Доверчивые жители города вносили предоплату либо полную стоимость за аренду жилого помещения. После получения от граждан денег, взятые на себя обязательства злоумышленница не исполнила», - рассказали подробности в пресс-службе надзорного ведомства.

От преступных действий, по данным суда, пострадали 5 человек. Им причинен ущерб на сумму свыше 190 тыс. рублей.

Суд приговорил сургутянку к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.