Житель Сургута сфотографировал первого клеща

В Сургуте горожанин встретился с первым клещом в этом году. Местный житель предупредил о начале сезона активности паукообразных. Фотографию опасного насекомого он опубликовал в телеграм-канале «ЧП Сургут».

«Активизировались клещи, будьте внимательны» — подписал автор публикации.

В комментариях к посту началось обсуждение горожан по этому поводу. Во всем винят теплую погоду, которая была в городе на днях.

«Так они просыпаются, как только на улице +1 становится, а сегодня я уже на многих деревьях смотрю, уже почки, ну и медведи просыпаются, наверное весна ранняя будет», — говорится в одном из комментариев.

Ранее мы писали, что в 2023 году клещи активизировались 6 апреля.