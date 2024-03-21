Сургуту осталось снести 66 аварийных домов

Власти Сургута заканчивают избавляться от аварийных домов. Так, к 1 апреля планируется снос жилья в микрорайоне №19 в районе ДК «Строитель», рассказали в «Сургутской трибуне» со ссылкой на начальника отдела организации переселения граждан и сноса объектов департамента имущественных и земельных отношений администрации города Виталия Галиева.

«На начало года нам оставалось расселить 176 семей. На сегодняшний день 107 из них уже расселены. Люди переехали в жилые помещения, которые город выкупил у застройщика в 2023 году. Это микрорайоны «Марьина гора» и «Голд фиш». В микрорайоне уже построена школа-детский сад, строится здание средней школы. В течение пары лет вся необходимая инфраструктура там появится», − подчеркнул спикер.

Подчеркнем, что власти Сургута планируют расселить еще 69 семей.

Всего на сегодня в городе осталось 66 аварийных домов. 13 из них уже готовы к сносу.