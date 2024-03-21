Двух руководителей УК в Сургуте наказали штрафом за некачественную работу

Сургутский отдел инспектирования рассмотрел два административных дела по управляющим компаниям. Директора ООО «Стандарт плюс» и технического директора ООО УК «Запад» обвинили в ненадлежащем содержании многоквартирного дома, сообщает Жилстройнадзор Югры.

«6 марта заместителем руководителя Службы — начальником Сургутского отдела инспектирования рассмотрено два административных дела в отношении директора ООО «Стандарт плюс» и технического директора ООО УК «Запад» за ненадлежащее содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и нарушение сроков предоставление ответа на обращение граждан, соответственно», — сказано в сообщении.

Каждому руководителю выписали штраф в размере 60 тысяч рублей.

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