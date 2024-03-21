Сургутяне протестуют против строительства высотки в центре города

В центре Сургута на улице Студенческой, возможно, построят многоквартирный дом. Против возведения высотки выступили жители 14 микрорайона, сообщил «Вестник» со ссылкой на собственный источник.

«Жители микрорайона в домовых чатах обсуждают проект одной строительной компании, которая планирует построить жилье на Студенческой, на месте автостоянки. Конечно, все против девятиэтажки на этом месте», — сообщил «Вестнику» житель 14 микрорайона.

В администрации Сургута ответили, что власти не давали разрешение на строительство дома. Но на сайте компании, которую горожане считают застройщиком, разместили проект здания — это будет одноподъездный девятиэтажный дом на 68 квартир с подземным паркингом.