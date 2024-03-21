В Думе Сургута поддержали идею об увеличении числа рабочих мест для подростков

В понедельник, 18 марта, на комитете Думы Сургута по социальной политике депутаты обсудили трудоустройство несовершеннолетних и молодежи. Народные избранники отметили важность увеличения числа рабочих мест и разнообразия направлений.

Учреждение по работе с молодежью «Наше время» ежегодно трудоустраивает более двух тысяч человек от 14 до 35 лет. Несовершеннолетние сургутяне и молодежь занимаются чаще всего благоустройством города, сообщил в докладе директор департамента культуры и молодежной политики администрации Антон Акулов.

При этом большой ажиотаж наблюдается в летние месяцы, когда у подростков появляется больше свободного времени. Поэтому и было предложено организовать на это время 150 дополнительных рабочих мест. На реализацию этой идеи необходимо выделить из бюджета города почти три миллиона рублей. Сумма включает в себя как оплату труда несовершеннолетним, так и приобретение инвентаря и вещевого оборудования.

«Я хотел бы поддержать это решение и всячески способствовать ему. Важно приучать молодежь к труду с самых ранних лет. Тем более нам поступают запросы о том, как можно своего ребенка официально и безопасно трудоустроить. Главное − закрыть потребность жителей», − высказался народный избранник Алексей Кучин.

Остальные депутаты также поддержали инициативу администрации. Окончательное решение будет принято на очередном заседании Думы Сургута, 27 марта.