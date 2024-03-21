Сургутская травматология представила статистику детского дорожного травматизма

С начала года более 20 детей попадали в Сургутскую травматологию после ДТП. Пятеро и вовсе были госпитализированы, рассказали в медучреждении.
«За весь прошлый год в Сургутской травмбольнице получили помощь около двухсот детей, пострадавших в ДТП. В том числе, 55 лечились в условиях стационара», − говорится в сообщении.
Сургутская травматология напомнила о правилах безопасности, чтобы защитить детей:
- соблюдать правила дорожного движения;
- использовать аккуратный стиль вождения;
- выбирать скорость автомобиля в связи с погодными условиями и состоянием дороги;
- не совершать опасных маневров;
- не отвлекаться на телефон и другие устройства при движении автомобиля;
- делать остановки для отдыха водителя каждые три часа;
- блокировать открывание дверей и окон изнутри;
- не употреблять алкоголь за двое суток до поездки;
- правильно использовать детские удерживающие системы, соответствующие возрасту ребенка;
- не позволять детям высовывать голову, руки и ноги из окон автомобиля;
- не оставлять ребенка одного в автомобиле;
- убедиться в плотной фиксации ребенка в автокресле при перевозке его в верхней одежде.