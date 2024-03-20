Ковчег с частицами мощей преподобных старцев Оптинских отправят в Сургут на вечное хранение

В Сургут в кафедральный Собор Преображения Господня по благословению митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла прибудет на вечное хранение ковчег с частицами мощей преподобных старцев Оптинских. Об этом сообщили в издании «ЮГРА православная».

«До сегодняшнего дня поток паломников не только из России, но и со всего мира в Оптину пустынь не иссякает, очень многие стремятся туда, чтобы духовно укрепиться, приложиться к их честным мощам. Сегодня такая возможность появляется у всех жителей Югры», — говорится в сообщении.

В субботу, 23 марта, в 8:20 утра в соборе встретят ковчег с мощами, а в 8:30 митрополит Павел возглавит Божественную литургию.