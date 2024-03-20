Депутаты Думы Сургута оценили работу городской полиции за 2023 год

Накануне, 19 марта, депутаты Сургута на заседании комитета по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку заслушали отчет начальника Управления МВД РФ по городу Виталия Провоторова за 2023 год.

По большему количеству направлений отмечается положительная динамика: сократилось количество ДТП, преступлений, совершенных в магазинах, кафе, барах и клубах. Хорошее влияние оказал АПК «Безопасный город». Обстановка на улицах, в парках и скверах города, общественных местах улучшилась, количество инцидентов уменьшилось на 30 процентов.

Однако есть и исключение − IT-преступления, где наблюдается небольшое увеличение. Ущерб в этой сфере считается до сих пор значительным и составляет 380 миллионов рублей.

«В процессе подготовки отчета вы скорее всего увидели какие-то недоработки, препятствия в работе Управления, выделили приоритетные направления. На что стоит обратить внимание в первую очередь?» − задался вопросом председатель комитета по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку Михаил Бехтин.

По словам, Виталия Провоторова главной помехой является неукомплектованность личного состава полиции. Так, в настоящий момент участковых уполномоченных полиции в сургутском управлении половина от необходимой численности − 78 сотрудников.

Народный избранник Михаил Бехтин предложил решить кадровую проблему через обращение в Управление МВД РФ по Югре и поднять вопрос в сургутском ведомстве.

Депутаты Думы приняли отчет к сведению и рекомендовали принять его на очередном, 25 заседании Думы, которое состоится 27 марта.