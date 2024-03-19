Сургутян предупредили о временном ухудшении качества вода из-за подключения нового микрорайона

Жителей Сургута предупредили о возможности кратковременного ухудшения качества воды. Связано это с подключением новых домов в 9 и 10 микрорайонах города.

«Горводоканал уведомляет, что с 19 марта, в связи с возобновлением подачи воды по постоянной схеме на мкр. Пойма 5 возможно кратковременное ухудшение качества водоснабжения в 9 и 10 мкр. города. Надеемся на понимание и напоминаем, что в случае ухудшения качества ресурса в Горводоканал можно обратиться двумя способами: по телефонам 55-04-41, 45-65-44 (круглосуточно) или через кнопку «сообщить о проблеме» на сайте Горводоканала», − сообщает Горводоканал Сургута.

Ранее часть домов Сургута остались без холодной воды на целый день из-за плановых работ.