Однокомнатные квартиры подорожали на 20% за год в Сургуте

В ХМАО в первый весенний месяц подорожали однокомнатные квартиры. В Сургуте стоимость стоимость «однушек» на вторичном рынке выросла сразу на 15%, пишет Ura.ru со ссылкой на данные сервиса Restate.

«В начале марта средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке однокомнатных объектов стала доходить до 122 тысяч рублей. В конце февраля ценник находился на уровне 106 тысяч», — говорится в сообщении сервиса.

По сравнению с мартом 2023 года однокомнатные квартиры в Сургуте подорожали почти на 20%. Стоимость одного «квадрата» увеличилась за это время на 19 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что предложение квартир на вторичном рынке в России упало на 7% за год. Спрос на жилье также снизился, а цены выросли на 13%.