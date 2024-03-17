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С 15 по 17 марта жители Сургута голосуют за парки и скверы для благоустройства в 2025 году

Жители Сургута выбирают объекты благоустройства на выборах президента РФ

С 15 по 17 марта жители Сургута голосуют за парки и скверы для благоустройства в 2025 году
Фото: администрация Сургута

Жители Сургута вновь решают сами, какие парки и скверы благоустроить. В дни проведения выборов Президента Российской Федерации – с 15 по 17 марта – сургутяне могут также проголосовать за благоустройство общественных пространств в ходе Всероссийского голосования за выбор объектов благоустройства в 2025 году. Оно проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

«По итогам опроса на портале «Открытый регион – Югра» жители Сургута определили территории для участия во всероссийском голосовании. Этапы благоустройства выбранных жителями города пространств были утверждены общественной комиссией Сургута по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» и после этого включены в перечень объектов для всероссийского голосования. Оно стартовало 15 марта. Чем больше сургутян примут участие в голосовании, тем выше вероятность получить в рамках национального проекта дополнительные средства из федерального и окружного бюджетов на благоустройство представленных объектов», – отмечает начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу.

На финансирование из федерального и окружного бюджетов в Сургуте претендуют 4 проекта: парковая зона в микрорайоне 20А, где планируют обустроить детскую площадку; 2 и 3 этапы благоустройства парка в микрорайоне № 8 по ул. Республики, 75, которые предусматривают велосипедные дорожки, тротуары, площадки для отдыха, памп-трека, скамейки и урны. Еще один проект, выставленный на голосование – обустройство дорожно-тропиночной сети в экопарке «За Саймой».

Помощь в проведении голосования оказывают волонтеры. Всего более 80 добровольцев. Выбрать объекты, которые преобразятся в следующем году, с 15 по 17 марта можно лично в двадцати пунктах проведения голосования. В их числе пункты по адресам: ул. Киртбая, 23, ул. Энтузиастов, 61 а, ул. Энтузиастов, 49.

«Накануне мы прошли обучение и сейчас помогаем жителям города принять участие в голосовании за объекты для благоустройства. Мы рассказываем о проектах, о важности участия сургутян в федеральном проекте, а также о том, как можно отдать свой голос за ту или иную территорию», – рассказывает волонтер комфортной городской среды Владислав Ткаченко.

Более тысячи жителей Сургута уже отдали свой голос за территории, которые, по их мнению, необходимо преобразить в следующем году.

«У нас двое детей. Мы каждый год участвует в голосовании за проекты благоустройства. Считаем, это важным. Благодаря проекту, мы сами выбираем, какие объекты благоустроить. В рамках проектах, например, была благоустроена набережная в парке «За Саймой». Проект очень понравился. Гуляем там постоянно с детьми», – поделилась сургутянка Лидия Смирнова.

Добавим, благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», созданному по решению Президента Российской Федерации, с 2019 года в Сургуте в ежегодном рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства приняли участие более 100 000 жителей города, реализовано 17 проектов комфортной городской среды. Общественные пространства в рамках федерального проекта в Сургуте благоустраивают поэтапно. В их числе: «Экопарк «За Саймой», парковая зона в микрорайоне 20А, парк в микрорайоне № 8 по ул. Республики, 75; скверы возле Дворца торжеств, на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина. Еще 4 проекта будут реализованы в 2024 году.


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Сегодня в 12:39, просмотров: 85, комментариев: 0
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