Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

16 марта

Выставка «Размышления в тишине»

Место проведения: Галерея современного искусства «СТЕРХ», улица Магистральная, 34/1. Время: 18:00.

Сургутян приглашают посмотреть выставку Дарьи Кириченко, в которую вошло более 50 акварельных работ: каждая из них имеет свой характер, тон и мелодию. Художница создает реальный мир, в котором ее цветы живут и наполняют пространство вокруг себя радостью и тишиной, и другой мир, чуть застывший, где знакомые растения приобретают налет ирреальности, иногда напоминая гербарные образцы, высушенные и смонтированные на листе плотной бумаги.

Телефон для справок: 8 (3462) 350-978. Цена билета: детям от 5 до 7 лет и пенсионерам — 50 рублей, детям от 7 до 18 лет — 100 рублей, взрослым — 150 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Отчетный концерт гитарной студии «Surgut Play»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Для сургутян выступят ученики и преподаватели гитарной студии «Surgut Play». Будут сольные номера, а также крутые дуэты и зажигательные бэнды.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: 500 рублей. 12+

Мастер-класс «Цветы»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

Завтра молодые и взрослые сургутяне смогут создать декоративную композицию «Цветы». Работа будет выполнена с использованием фактурной пасты и мастихина.

Телефон для записи: 51-68-11, 51-68-10. Цена билета: детский — 400 рублей, взрослый — 600 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 14+

17 марта

«КиноРоман» в библиотеке

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, улица Республики, 78/1, конференц-зал, 6-й этаж. Время: 12:00.

В этот день горожан приглашают посмотреть особое кино — короткометражку об отношениях мужчины и женщины, а также поговорить о сюжете либо смысле фильма. Проект реализуется АНО «Центр медиации г. Сургута и Сургусткого района» и Централизованной библиотечной системой г. Сургута. Ведущая киноклуба Любовь Перлова, директор АНО «Центр медиации г. Сургут и Сургутского района».

Телефон для справок: +7 (3462) 28-56-93. Вход свободный. 16+

Мастер-класс кукла «Масленица»

Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 14:00.

В воскресенье мастерицы Дома ремесел приглашают на мастер-класс, где научат сургутян создавать своими руками настоящую русскую масленичную куклу. Гости смогут узнать о масленичных традициях и обычаях, а также создать уникальный подарок из пряжи для своих близких.

Телефон для справок: +7 (3462) 24-78-39. Цена билета: 350 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Семейная акция «Тайны сокровищ Югры»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 13:00.

В программу включены экскурсии, развивающие игры, творческие занятия и многое другое. С помощью акции сургутяне смогут погрузиться в увлекательный мир древних тайн и сокровищ Югры.

Телефон для справок: 51-68-11. Цена билета: дети до 18 лет — 250 рублей, взрослые — 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+