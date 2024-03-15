Пенсионерка из Сургутского района победила в окружной викторине

Жительница Барсово поучаствовала в викторине «Достижения Югры» и стала обладательницей квартиры. В первый день выборов она пришла на свой избирательный участок и узнала, что получит квадратные метры. Выигрыш стал для нее неожиданностью – по словам женщины, ей никогда так не везло.

«Не передать словами моих эмоций. Радость, волнение – не верится. Проработала в школе более 30 лет, живу одна с сыном. Хорошего жилья у меня нет. А тут такой подарок... Мне не верится! Большое спасибо», – приводят впечатления победительницы в администрации Сургутского района.

Ранее мы рассказывали о жительнице Междуреченского, которая получила благодаря викторине автомобиль.