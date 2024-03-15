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​В Сургуте идут выборы президента России

Голосование стартовало в Сургуте в 8.00

​В Сургуте идут выборы президента России
Фото: ru.freepik.com

В России стартовали выборы президента — в этот раз они пройдут в течение трех дней: с 15 по 17 марта. В Сургуте избирательные участки открылись в восемь утра, все три дня они будут работать до восьми вечера.

Всего в городе 130 избирательных участков — они находятся в тех же помещениях, что и на осенних выборах 2023 года. Исключение составил только участок № 740, который переехал с Киртбая, 24 на Киртбая, 28.

По словам руководителя городской Территориальной избирательной комиссии Светланы Гараниной, также будет организовано голосование в местах временного пребывания — больницах, санаториях, изоляторах временного содержания и т.д.; правда, оно продлится только в течение последнего дня выборов — 17 марта. «Для тех, кто почувствует недомогание в дни выборов, заявление о голосовании вне помещения можно будет подать до 14 часов 17 марта и в этот же день представители УИК приедут сами. Избиратели, которые не имеют регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, смогут проголосовать только на одном из пяти участков: № 400, 405, 407, 409, 418», — сориентировала она.

Всего в избирательной кампании в Сургуте принимают участие порядка двух тысяч членов комиссий с правом решающего голоса.


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Сегодня в 08:55, просмотров: 95, комментариев: 0
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