В Сургуте пациентку с аневризмой прооперировали без наркоза

В Сургутском травмцентре решились оперировать пациентку без наркоза. У 43-летней женщины обнаружили крупную аневризму в правой задней мозговой артерии. Обычный метод лечения ей не подошел, и медикам пришлось проявить изобретательность.

Рядом с аневризмой обнаружили артерию с резким сужением. Несмотря на критический стеноз, сосуд не причинял сургутянке никакого дискомфорта. И врачи предположили, что его можно удалить, не причинив пациентке никакого вреда. Одно “но”: вмешательство нужно было выполнять без наркоза. Пациентка согласилась.

«‎Когда ей в тестовом режиме перекрыли проблемную артерию, она находилась в сознании. Это необходимо, чтобы оценить изменение состояния. Если бы предположения врачей были ошибочны, женщина сразу бы почувствовала ухудшение зрения, онемение или слабость в конечностях», — отметили в Сургутском травмцентре.

Все прошло успешно. Чтобы завершить операцию, медикам потребовалось меньше часа. Сосуд выключили из кровотока, оставив аневризму без питания.