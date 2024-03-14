В шоу «Звезды» Киркоров стал наставником команды КВН «Борцы» из Сургута

На юмористическом шоу «Звезды» с Азаматом Мусагалиевым звезда российской эстрады Филипп Киркоров стал наставником команды КВН-щиков из Сургута «Борцы». Он внес в свою команду более двух миллионов рублей в призовой фонд.

«Я подготовился лучше всех. Поэтому принес два миллиона 260 тысяч рублей, сразу с налогами», — сказал Киркоров в эфире телеканала НТВ.

Он представил команду юмористов «Борцы» под свою переделанную песню «Дива». После исполнил песню, как «вошел не в ту дверь» с отсылкой на скандальную вечеринку блогера Насти Ивлеевой. Наставники оценили выступление наставника. Зал был наполнен смехом.