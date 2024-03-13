Семьи Сургута приглашают на выборы

15-17 марта у жителей Сургута будет возможность не только сделать свой выбор на избирательных участках, но и поучаствовать в акции «Всей Семьей – на выборы».

Акция продолжает Всероссийский проект «Всей Семьей», которые стартовал во всех регионах страны 15 декабря. Он приурочен к Году Семьи, объявленному Президентом России, и организован для укрепления семейных ценностей в стране.

Суть проекта проста: еженедельно зарегистрированным участникам в социальных сетях ВК и ОК приходят несложные задания, которые нужно выполнять всей семьей. Фотографию с выполнением задания семьи выкладывают в социальные сети «ВКонтакте» или «Одноклассники» с хештегом #всейсемьей.

На этот раз участникам предлагается прийти на выборы Президента России всей семьёй – с родственниками, близкими друзьями и даже, при желании, с домашними питомцами, запечатлеть это событие на камеру и запостить на личных страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Опубликовать пост может каждый совершеннолетний член семьи. Важно, чтобы страничка была открытой и соответствовала ряду критериев. Имя аккаунта должно совпадать с именем пользователя, на странице – не менее трёх личных фотографий с лицом пользователя, не менее 100 друзей, 10 и более личных публикаций, не относящихся к проекту. Присутствие в группах, подписки свидетельствуют, что страницу ведёт реальный человек.

Если пользователь сделал пост и в ВК, и в ОК, а также авторизовался в боте и в ВК, и в ОК, шансы на победу увеличиваются в два раза. При этом с одной страницы принимается только один пост. Текст публикации о личном участии всей семьёй в голосовании на выборах Президента Российской Федерации должен быть уникальным и сопровождаться хештегом #всейсемьей #всейсемьей86. Обязательное условие – разместить фото с избирательного участка, на котором видно лицо/ лица голосующих. Личность на фото должна соответствовать личности владельца страницы.

Как принять участие в акции?

Посетить избирательный участок и проголосовать за своего кандидата. Сделать фото, на котором будет видно лицо(а) голосующего(их). Разместить пост об участии в голосовании на своей странице в соцсетях (ВК и/или ОК) с хэштегами #всейсемьей #всейсемьей86.

Победители розыгрыша будут выбраны 4 апреля в прямом эфире в соцсетях проекта «Всей Семьёй» при помощи генератора случайных чисел. Их ждут 100 тысяч фотокниг, 2 тысячи сертификатов и 100 семейных путешествий.

Для участия в розыгрыше необходимо: